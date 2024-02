"So wenig wie möglich nachzudenken, so pur und ungefiltert, wie ich den Moment nur festhalten kann" - keine Pause, bis das Stück steht. Das ist der künstlerische Idealzustand von Sophia Schönberner, 23. Deswegen haben Planung und Struktur keinen Platz in ihren Projekten, es sind Momentaufnahmen aus Acrylfarbe und Ölkreide. In den Entstehungsprozess fließt alles ein, was sie gerade beschäftigt.