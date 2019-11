Julia Mailinger arbeitete gerade an einem Wimmelbuch für ihre Nichte, als sie an ihrer Krankheit Mukoviszidose starb. Die Familie will das Projekt der Designerin nun vollenden.

Was bleibt, ist die Erinnerung. Zum Beispiel daran, dass Julia Mailinger immer ein positiver, kontaktfreudiger und kreativer Mensch war - trotz ihrer schweren Erkrankung. Man sieht das etwa auf dem Foto, das ihre Familie am Wohnzimmerschrank hängen hat: Die junge Frau mit den rot gefärbten Haaren lacht direkt in die Kamera, ihre Hündin Nera hat sie fest an sich gedrückt.

Noch im vergangenen Juli hatte Julia Mailinger die Idee, ihrer kleinen Nichte Nora zum zweiten Geburtstag ein selbst gestaltetes Wimmelbuch zu schenken. Dafür zeichnete die Frau aus Wolfratshausen Bilder aller Stockwerke ihres Elternhauses. Mit Hilfe ihrer Eltern konnte sie noch einen Prototyp des Buches fertigstellen. Eine gedruckte Version für Nora gibt es bislang nicht. Sie konnte ihr Projekt nicht vollenden. Julia Mailinger ist Ende September mit 39 Jahren an den Folgen ihrer Mukoviszidose-Erkrankung gestorben.

Detailansicht öffnen Noch bevor das Buch fertig werden konnte, starb Julia Mailinger mit 39 Jahren an Mukoviszidose. (Foto: Hartmut Pöstges)

"Sie hatte Spaß daran, etwas für die Kinder zu machen", sagt ihre eineinhalb Jahre jüngere Schwester Sophia. Für deren Tochter Nora habe sie zum Beispiel auch schon einmal ein Mobile gebastelt - und jetzt eben das Wimmelbuch. Nora liebte so etwas. Um das Wimmelbuch fertigstellen und drucken lassen zu können, hat die Familie über die Internetplattform Leetchi nun eine Spendenaktion gestartet. Die fertigen Exemplare wollen die Eltern und Geschwister von Julia Mailinger an Freunde und Bekannte sowie an den Verein Mukoviszidose-Hilfe cfi-aktiv verschenken. An diesen Verein mit Sitz in Geisenfeld möchte die Familie auch das nach Abzug der Druckkosten gesammelte Geld spenden. Für cfi-aktiv hat sich Julias Vater, Friedrich Mailinger, selbst zehn Jahre lang ehrenamtlich engagiert.

Obwohl sie immer schwächer wurde, hat sich Julia Mailinger zwischen Juli und September so oft es ging hingesetzt und die Räume ihres Elternhauses bis ins kleinste Details gezeichnet. Sogar ihr Sauerstoffgerät hat sie abgebildet. Immer mit zu sehen ist ihre Nichte Nora und ihre Hündin Nera, die im vergangenen Juli im Hundealter von 13 Jahren gestorben ist. Auf den Bildern gibt die kleine Nora dem Vierbeiner ein Leckerli oder sie sitzt am Klavier und klimpert. Nur im Keller ist die Hündin nicht zu entdecken. "Da hat sich Nera nicht runtergetraut", erklärt Friedrich Mailinger den Grund. Für seine Tochter hat er die Räume mit allen Details extra fotografiert, damit Julia alles für das Wimmelbuch abzeichnen konnte. Sogar Bilder ihrer Mutter habe sie detailgetreu illustriert, sagt Mailinger.

Detailansicht öffnen Julias Schwester Sophia Mailinger. (Foto: Hartmut Pöstges)

Am meisten habe es ihrer Schwester Sophia wehgetan, dass Julia kein gedrucktes Exemplar mehr selbst habe schenken können, erzählt Friedrich Mailinger. Wie die gesamte Familie, tröstet auch er sich damit, dass seine Tochter lebenslustig war, immer gemacht habe, was sie wollte. "Sie hat die Zeit genutzt. Sie war kreativ und optimistisch", sagt er. Und das bei all den Auf und Abs in ihrem Leben.

Mukoviszidose ist eine vererbbare, chronische Stoffwechselkrankheit. In Deutschland wird jedes 2000. Kind damit geboren, wie auf der Homepage von cfi-aktiv nachzulesen ist. Weil der körpereigene Salz- und Wasserhaushalt gestört ist, bildet sich zähflüssiger Schleim. Das belastet vor allem die Lunge sowie die Bauchspeicheldrüse, aber auch andere Organe. Betroffene müssen ein Leben lang Medikamente nehmen, werden mit Inhalations- und Antibiotika-Infusionstherapien behandelt.