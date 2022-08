Wohnungssuche in München

Wenn junge Frauen in München eine Wohnung suchen, werden sie immer wieder sexuell belästigt. Sechs Frauen erzählen anonym von ihren Erfahrungen.

Die Mieten in München sind hoch, freie Wohnungen rar. Wenn junge Frauen trotz allem ein Mietangebot bekommen, haben sie mit noch größeren Problemen zu tun. Sechs Erfahrungsberichte.

Von Elisabeth Fleschutz , Luca Lang, Clara Löffler und Louis Seibert

Wer schon einmal in München auf Wohnungssuche war, weiß, dass sich Vermieter viel erlauben können. Der Mangel an Angeboten schlägt sich meist in hohen Mieten nieder. Doch wer sich diese nicht leisten kann, wie Auszubildende oder Studierende, bekommt das Machtungleichgewicht auch auf andere Weise zu spüren. Vor allem junge Frauen klagen über sexuelle Belästigung bei Besichtigungen oder nach dem Einzug. Sechs von ihnen erzählen hier anonymisiert ihre Geschichten. Es sind einzelne Geschichten, nicht wirklich repräsentativ - und dennoch ist es bezeichnend, wie viele Rückmeldungen dieses Thema hervorruft.