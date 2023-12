Ein 21 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft im Westend eine drei Jahre ältere Frau vergewaltigt. Zu der Tat sei es nach einem Streit im Zimmer des Mannes gekommen, berichtete die Polizei am Montag. Demnach habe der Mann die 24-Jährige zunächst körperlich angegriffen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, ehe er sich an ihr verging.