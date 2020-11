Ein häuslicher Streit im Westend hat am Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. In einem Haus am Gollierplatz gerieten eine 43-jährige Münchnerin und ein 78 Jahre alter Mann heftig aneinander. Der zunächst verbale Streit zwischen den beiden eskalierte offenbar in kürzester Zeit so sehr, dass die Frau aus der Wohnung des Mannes flüchtete und die Polizei rief. Sie berichtete den Beamten, dass sich der 78-Jährige mit einem Messer in der Wohnung aufhalte - und dass nicht auszuschließen sei, dass von ihm eine Gefahr ausgehe. Mehr als 20 Streifenwagen rückten daraufhin aus. Beamte betraten das Haus, und als sie vor der Wohnungstür des Mannes standen, machte der auf. Die Polizisten nahmen ihn fest und weil sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 78-Jährigen ergaben, brachten sie ihn in ein Krankenhaus. In welcher Beziehung er zu der Frau steht, ist laut Polizei noch unklar. Die 43-Jährige hatte eine leichte Verletzung an der Hand.