Einer oder mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in eine Tapasbar im Westend eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, muss sich die Tat in der Zeit zwischen 1.30 Uhr nachts und 7.45 Uhr in der Früh zugetragen haben. Demnach zerschlugen die Täter ein Fenster des Gebäudes in der Trappentreustraße und durchsuchten danach die Gaststätte nach Wertgegenständen. Sie fanden den Geldbeutel einer Bedienung und schleppten einen etwa zehn Kilo schweren Tresor weg. In dem Geldbeutel waren mehrere Hundert Euro. Was in dem Tresor war, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Die Täter konnten unerkannt entkommen, bevor die Tat am Morgen entdeckt wurde. Die Polizei bittet alle um Mithilfe, denen etwas aufgefallen ist, was mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Außer dem Tatort in der Trappentreustraße geht es dabei besonders um den Bereich Gollierplatz, Gollierstraße und Tulbeckstraße. Hinweise nimmt das Kommissariat 52 unter der Nummer 2910-0 entgegen.