Einbruch am helllichten Tag

Die Täter schlagen am Pfingstmontag zu und stehlen rund 10 000 Euro aus einem Lebensmittelgeschäft. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Einbruch am helllichten Pfingstmontag: Unbekannte Täter sind zwischen 14.30 und 15.30 Uhr gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft im Westend eingedrungen. Dort öffneten sie mehrere Schubkassetten und stahlen das darin enthaltene Bargeld, insgesamt rund 10 000 Euro, so die Polizei.

Die Ermittler können die Tatzeit so genau eingrenzen, weil der Inhaber des Geschäfts in der Nähe wohnt und den Schaden selbst entdeckt hat. Zwar hat die Polizei zahlreiche Spuren gesichert, die Täter sind jedoch weiterhin flüchtig.

Nun bitten die Fahnder um Hilfe: Wer hat am Pfingstmontag zur angegebenen Zeit im Bereich Paul-Heyse-Straße, Schwanthalerstraße, St.-Paul-Straße, Pettenkofer- und Landwehrstraße Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 52 des Polizeipräsidiums München oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.