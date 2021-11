Ein Jogger hat am Sonntag zwei Leichen in einem Waldstück in Waldtrudering entdeckt. Laut ersten Angaben der Polizei handelt es sich bei den Toten um einen 42 Jahre alten Mann und dessen vierjährigen Sohn. Die Münchner Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, derzeit gehe man von einem Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid aus, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagnachmittag. Vor Ort wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe gefunden, laut Polizei handelt es sich um eine "Schusswaffe". Beide Leichen wiesen Schussverletzungen auf.

Es sei noch unklar, wie lange der Vater und sein Sohn schon tot seien. Da es sich um ein stark frequentiertes Waldstück handele, sei es aber unwahrscheinlich, dass diese schon länger dort gelegen hätten, sagte der Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob die Leichen obduziert werden sollen.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns entschieden, nur sehr zurückhaltend über Suizide oder Suizidversuche zu berichten. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.