Eine Waffenattrappe hat am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz in der Isarvorstadt ausgelöst. Gegen 11.15 Uhr informierte ein Mann den Notruf, dass er im Müllhaus eines Mehrfamilienhauses an der Tumblingerstraße einen verdächtigen Gegenstand gefunden habe. Die ersten Einsatzkräfte stellten ein waffenähnliches Gebilde mit blinkenden LED-Lichtern und Drähten fest. Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass sich in dem Gegenstand Sprengstoff befand, forderten sie Verstärkung, einen Diensthund und einen sprengstoffkundigen Kollegen an. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt.

Eine genauere Untersuchung ergab, dass es sich um eine selbst gebaute und nicht funktionierende Waffenattrappe aus Pappe und Holz handelte, die schwarz lackiert war. Die Polizei vermutet, dass der Nachbau aus der Kostümspiel-Szene stammen könnte, in der Menschen originalgetreu Figuren wie Superhelden nachstellen - oder dass es schlicht ein Dekorationsartikel war.