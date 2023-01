Zwei Bekannte sollen an Silvester in Untersendling aneinandergeraten sein. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Eine Stichverletzung am Hals hat ein 32-Jähriger am Samstagabend nach einem Streit in Untersendling erlitten. Bei einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei einen tatverdächtigen 35-Jährigen festnehmen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts durch einen scharfen Gegenstand. Beim Opfer, das in ein Krankenhaus kam, bestehe aktuell keine Lebensgefahr mehr.

Beide Männer hätten sich gekannt und seien bereits wegen verschiedener Delikte, unter anderem Körperverletzung, auffällig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Was zu der Auseinandersetzung auf dem Gehweg geführt habe, sei noch unklar. Mit dem Verletzten habe man bisher nicht umfassend sprechen können.

Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 22.20 Uhr im Bereich von Albert-Roßhaupter-Straße, Zillertalstraße, Euckenstraße, Johann-Clanze-Straße, Rattenberger Straße und Partnachplatz Verdächtiges gesehen haben, um Hinweise unter Telefon 089/29100.