Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist in München mit einem Polizeiauto im Einsatz zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Streifenwagen sei am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr mit Blaulicht auf der vorfahrtsberechtigten Herterichstraße Richtung Solln im Stadtteil Forstenried unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. An der Kreuzung mit der Drygalski-Allee wollte der Motorradfahrer zum gleichen Zeitpunkt nach links in die Herterichstraße einbiegen, obwohl er keine Vorfahrt hatte.

Dabei kam es zur Kollision. Die Ampel sei zu dem Zeitpunkt ausgeschaltet gewesen. Der Biker stürzte beim Aufprall, seine Maschine stieß noch gegen ein geparktes Auto. Der 30-Jährige erlitt laut Polizei eine offene Unterschenkelfraktur. Der 29 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Sein 23 Jahre alte Beifahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 35 000 Euro.