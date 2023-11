Ein 75-jähriger Autofahrer hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Feuerwehr berichtet, war der Mann gegen 8.15 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Donnersbergerbrücke in südlicher Richtung unterwegs. Auf der Abfahrt zur Landsberger Straße kam er auf den Rad- und Fußweg, rammte zunächst ein Verkehrsschild, das aus dem Boden gerissen wurde, und dann eine Litfaßsäule. Diese sei durch den Aufprall "halbiert" und etwa zehn Meter "versetzt" worden, so die Feuerwehr.