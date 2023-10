Ein 28 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Sendling eine 32-Jährige vergewaltigt. Die beiden hatten sich laut Polizei in einem Lokal kennengelernt. Gegen 1.50 Uhr schob der Mann die Frau an der Implerstraße in eine Parkanlage, dort küsste und begrapschte er sie zunächst, dann vergewaltigte er sie. Danach konnte sich die 32-Jährige losreißen und entkommen. Passanten riefen die Polizei, die den mutmaßlichen Täter nahe dem Tatort schnappte.