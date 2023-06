Ein Autofahrer hat in der Rumfordstraße beim Überholen eine Fahrradfahrerin frontal erfasst. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei fuhr ein 66-jähriger Münchner am Mittwoch gegen 11.50 Uhr auf der Rumfordstraße im Gärtnerplatzviertel und überholte eine vor ihm fahrende Radlerin. Dabei stieß er gegen eine ihm auf einem Pedelec entgegenkommende 67-jährige Frau, die ebenfalls in München lebt. Sie prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel von dort auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und eine Halswirbelfraktur, der Autofahrer bleib unverletzt.