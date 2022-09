Seinem Helm hat es ein 50 Jahre alter Münchner wohl zu verdanken, dass er am Sonntagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Pkw nicht noch schwerer verletzt worden ist als ohnehin schon. Der Mann war gegen 17.50 Uhr in Neuhausen auf der Leonrodstraße stadtauswärts unterwegs, als er nach ersten Ermittlungen trotz des für ihn geltenden Rotlichts in die Kreuzung mit der Dachauer Straße einfuhr und dort mit einem stadteinwärts fahrenden Daimler kollidierte. Der 50-Jährige wurde von der Front des Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper ins Krankenhaus; nach ersten Feststellungen bei der Unfallaufnahme verhinderte der getragene Fahrradhelm Schlimmeres. Der 35 Jahre alte Autofahrer blieb offensichtlich unverletzt.