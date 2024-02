Einen Sachschaden von mehreren 10 000 Euro hat ein 37-jähriger Mann am Mittwochabend in Hadern angerichtet. Mit einem Wagen kollidierte er gegen 22 Uhr auf der Guardinistraße mit einem Auto, hielt aber nicht an, sondern streifte auf der Weiterfahrt etwa acht Autos, bis er endlich zum Stehen kam.