Mit einer Herzgeste, wie sie Fußballer gern nach Torerfolgen ihrem Publikum zeigen, hat sich am Mittwochabend ein Räuber nach gelungener Tat aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Isarvorstadt verabschiedet. Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Mann hatte die Tankstelle an der Kapuzinerstraße nahe dem Baldeplatz gegen 20 Uhr betreten, einen 25 Jahre alten Angestellten an der Kasse mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Angestellte händigte ihm daraufhin knapp 1000 Euro aus. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannter Richtung. Er war mit einem auffälligen roten Kapuzenpullover mit weißer Coca-Cola-Aufschrift bekleidet. Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden unter der Telefonnummer 089/29 100 um Hinweise an die Polizei gebeten.