Am U-Bahnhof Laimer Platz ist am Dienstag eine Frau vor eine einfahrende U-Bahn gestürzt und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Aussagen mehrerer Augenzeugen kam die Frau am Bahnsteig ins Straucheln und stürzte vor die U-Bahn, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Frau wurde von der Bahn erfasst und in den Sicherheitsraum unter dem Bahnsteig geschleudert, wo sie bewusstlos liegenblieb. Die lebensbedrohlich verletzte Frau wurde notärztlich versorgt und in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.