Von Julian Hans

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Trudering eine Joggerin überfallen und ihr von hinten eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Die 25-Jährige war mit Kopfhörern unterwegs und wurde daher von dem Angriff überrascht, konnte sich aber schnell wieder befreien. Als sie stürzte, flüchtete der Täter. Vorher habe er noch geäußert, das Ganze sei nur ein Spaß, teilte die Polizei am Freitag mit.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die 25-Jährige beschreibt den Angreifer als etwa 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er trug weiße Arbeiterkleidung und ein weißes Dreieckstuch als Mund-Nasen-Schutz. Zeugen, denen am Donnerstag gegen 13 Uhr im Bereich der Heltauer und der Karlsburger Straße etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.