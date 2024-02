Zuletzt wurde eine mehr als 80 Jahre alte Frau in Taufkirchen Opfer der Trickbetrüger. Laut Polizei habe sich ein unbekannter Mann zunächst per Telefon als Mitarbeiter einer Teppichreinigungsfirma ausgegeben und behauptet, er wolle sich bei der angeblich treuen Kundin mit einem Geschenk bedanken. Kurz darauf klingelte es an ihrer Tür und ein Fremder mit Blumenstrauß stand vor ihr. Die Frau bat den etwa 30 Jahre alten Mann herein. Als sie ihn später wieder hinausbegleitete, erblickte sie einen weiteren Mann, der gerade aus ihrer Wohnung flüchtete - offenbar ein Komplize, der Hunderte Euro und Wertsachen geklaut hatte, als die Seniorin abgelenkt war. Nun fahndet die Polizei nach den beiden Tätern.