Von Johanna Schmidt

An der Wand von Lucas Zimmer hängt ein Surfbrett. So wie bei anderen Rennräder an der Wand hängen. Luca ist ein Surferboy. Man kann sich gut vorstellen, wie er mit Surfbrett unter dem Arm am Strand entlang läuft, auf das Meer schaut und auf die nächste Welle wartet. Die Realität ist fast ebenso paradiesisch: Das Surfbrett kommt meistens am Eisbach zum Einsatz. Kälte ist kein Problem für ihn, denn auch Snowboard fährt er gerne. Nur nicht nach Operationen. Dann braucht sein Körper Zeit, um zu heilen. In den vergangenen Jahren standen einige Eingriffe an. Das sollte sich im September 2021 eigentlich ändern. Doch dann lief das Ganze nicht wie geplant. Bei der letzten geschlechtsangleichenden Operation gab es Komplikationen.