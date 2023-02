Bildungschancen für andere zu schaffen, das ist Jonas Will (rechts) und Santiago Polanco von Techdalo wichtig - weil sie selbst so viele hatten, sagen sie.

Jonas Will und Santiago Polanco arbeiten zusammen an Techdalo, einem sozialen Start-up, das jungen Menschen in Kolumbien ermöglicht, mehr aus ihrem Leben zu machen. Warum sie sich engagieren? Um etwas zurückzugeben, sagen sie.

Von Agnes Striegan

Diejenigen, die kaum Chancen haben, sind oft am motiviertesten, sagt Santiago Polanco. Er meint damit junge Menschen in Kolumbien, die keinen Studienplatz bekommen, irgendwo jobben, sich mit irgendeiner Ausbildung zufriedengeben müssen. Obwohl sie mehr wollen. Um sie zu unterstützen, zieht Santiago zusammen mit Jonas Will Techdalo hoch. Ein Start-up - aber ein soziales.

Techdalo, gegründet 2019 von drei deutschen und kolumbianischen Studenten der Technischen Universität München, finanziert Jugendlichen in Kolumbien eine viermonatige Ausbildung im Webdevelopment an einem Institut in der Hauptstadt Bogotá und begleitet sie mit Mentoring und Workshops, etwa zu Zeitmanagement oder Selbstorganisation.

Informatikerinnen und Informatiker werden gesucht in Kolumbien, die wirtschaftliche Entwicklung war zuletzt gut, viele Unternehmen aus den USA oder Europa investieren in das Land. IT-Kenntnisse können ein Sprungbrett sein. Aber auf zwanzig Studienplätze an einer staatlichen Uni kommen in Kolumbien schon mal tausend Bewerbungen, private Unis sind völlig überteuert.

"Ich möchte von Deutschland aus etwas für Kolumbien tun."

Ein Start-up und kein gemeinnütziger Verein ist Techdalo, weil es sich selbst finanzieren soll: Sobald diejenigen, die das Programm durchlaufen haben, eine Stelle gefunden haben, zahlen sie drei Jahre lang einen Teil ihres Gehalts an Techdalo zurück.

Bildungschancen für andere zu schaffen, das ist Jonas und Santiago wichtig - weil sie selbst so viele hatten, sagen sie. Jonas hat in Bayern Abitur gemacht, war danach für ein Auslandspraktikum in Mexiko und studiert jetzt Wirtschaftspsychologie an der eufom, einer privaten Hochschule in München. Während seines Praktikums fand er Freunde aus Kolumbien, bei einem von ihnen feierte er Weihnachten und Silvester. "Ich habe Bock, etwas zurückzugeben", sagt er. Techdalo entdeckte er vor etwa zwei Jahren, inzwischen ist er Teamleiter.

Mit 17 Jahren machte Santiago Polanco ein Praktikum im Bundestag

Santiago stammt aus Cali, der drittgrößten Stadt Kolumbiens. Dort besuchte er eine deutsche Schule. Mit 15 lebte er sechs Monate lang als Austauschschüler in einem ostfriesischen Dorf. Es war kalt, grau und regnerisch - norddeutscher Winter eben. "Schon ein Kulturschock", sagt Santiago. Berlin gefiel ihm besser, dort machte er mit 17 Jahren ein Praktikum im Bundestag. Danach entschied er sich, auch für sein Studium in Deutschland zu bleiben. Mittlerweile studiert er an der Ludwig-Maximilians-Universität Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre. "Seit ich ein Kind war, war mir bewusst, dass ich Möglichkeiten habe, die andere nicht haben", sagt Santiago. "Ich möchte von Deutschland aus etwas für Kolumbien tun."

Techdalo gehört momentan noch zu Enactus, einem globalen Netzwerk, dessen Mission es ist, "Studenten zu inspirieren, die Welt durch unternehmerisches Handeln nachhaltig zu verbessern", so steht es auf der Homepage. Und diesen unternehmerischen Geist merkt man Techdalo an. Das geht bei Jonas und Santiago los: Wer in fein säuberlich getrennten Schubladen denkt, würde die beiden auf den ersten Blick wohl eher in die Schublade "erfolgreiche Jungunternehmer" stecken als in die Schublade "Entwicklungszusammenarbeit".

"Wir haben ein kleines Team, das aber eine große Verantwortung trägt."

Jonas, 22, trägt ein weißes Shirt mit einem kleinen Logo von Techdalo, Santiago, 20, einen Tommy-Hilfiger-Pulli über einem Poloshirt, dazu feine goldene Ohrringe und Ringe, eine silberne Uhr. Wenn sie sprechen, verwenden sie Wörter wie "recruiting", "Iterationen" und "skalieren"; vor allem Jonas wirkt bisweilen, als hätte er schon mindestens ein Rhetorikseminar besucht, er spricht in Botschaften, kontrolliert seine Gesten. Und beide machen den Eindruck, als wüssten sie genau, wer ihnen vielleicht eine Tür öffnen könnte und wie sie da ganz schnell ihre Füße hineinbekommen - aber auf eine charmante Art; beide sind bei all ihrer Professionalität ehrlich freundlich und interessiert. Auch der Ort, ein Co-Working-Space an der Dachauer Straße, passt: bunte Sessel, Kicker, die Wegweiser zu den Meetingräumen sehen aus wie bei Ikea.

Zurück zum Start-up: Ja, Techdalo hat ein gemeinnütziges Ziel, aber wer daran mitarbeiten möchte, muss sich über Enactus bewerben. "Wir haben ein kleines Team, das aber eine große Verantwortung trägt", erklärt Jonas. "Wir sind in gewisser Weise verantwortlich für das Leben und die Zukunft von Schülerinnen und Schülern und haben Geld, mit dem wir hantieren können, um Verantwortung zu übernehmen. Als Teamleiter brauche ich Leute, die bereit sind, sich zu committen, keine Karteileichen."

Jonas hat damals, vor etwa anderthalb Jahren, auch Santiagos Auswahlgespräch geführt. Der hatte auf einer Lernplattform Werbung für Enactus gesehen und war so auf Techdalo gestoßen. Inzwischen ist Santiago Mentor bei Techdalo, einmal in der Woche spricht er mit den Schülerinnen und Schülern in Kolumbien. Er verstehe ihre Situation, sagt er, auch wenn sein Hintergrund nicht genau derselbe sei wie ihrer. "Dass sie sich begleitet fühlen, ist mega wichtig."

Außerdem vernetzt Santiago Techdalo mit kolumbianischen Schulen, die das Projekt dann ihren Abschlussklassen vorstellen. Eine dieser Schulen hat er vor etwa einem Jahr besucht, das sei "nice" gewesen, sagt er: mit eigenen Augen zu sehen, wie motiviert die Jugendlichen waren, wie viele Fragen sie hatten, dass manche sogar Notizen mitgebracht hatten zu seinem Infovortrag. "Santi erwähnt das mit den Schulen so nebenbei", sagt Jonas, "aber bevor er dabei war, hatte ich drei Monate lang versucht, Schulen zu finden, mit E-Mails, cold calls - kein Erfolg. Dann kam Santiago und zwei Wochen später hatten wir drei neue Schulen."

"Wir nutzen beide Kulturen, um zusammen was Cooles zu machen."

Nur ein Beispiel dafür, warum internationale Zusammenarbeit so wichtig ist, wie die beiden finden. "Wir nutzen beide Kulturen, um zusammen was Cooles zu machen", sagt Jonas. In Deutschland sei es leichter, an Startkapital zu kommen, an Kolumbien schätze er die Offenheit, die Menschlichkeit. Was Techdalo auf keinen Fall wolle: den Menschen in Kolumbien vorschreiben, wie sie zu leben hätten. Deswegen sei ihr langfristiges Ziel, dass aus Techdalo eine Stiftung mit Sitz in Kolumbien wird, mit Vollzeitkräften, unabhängig von Studierenden in Deutschland.

Das mittelfristige Ziel ist indes: soweit zu wachsen, dass statt wie bislang vier oder sechs Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang Hunderte das Programm durchlaufen können. Gerne auch ältere, gerne auch mehr immigrierte, die noch einmal mit ganz anderen finanziellen und bürokratischen Hürden zu kämpfen haben als Menschen mit kolumbianischem Pass. Daran arbeiteten sie bereits, sagen Jonas und Santiago; sie seien schon dabei, ihre "Prozesse zu optimieren".

Und vielleicht passt zu alledem, so im Großen und Ganzen, ganz gut, was Santiago im Kleinen über Jonas sagt: "Er ist ein komischer Mensch. Einerseits ist er sehr deutsch: sehr organisiert, immer pünktlich. Andererseits sehen selbst die Schülerinnen und Schüler ihn nicht als 'den Deutschen': Er spricht sehr gut Spanisch und kennt ihre Kultur." Bei Techdalo gebe es keine Trennung in Kolumbianer und Deutsche, nur Teammitglieder. Das Beste aus beiden Welten.

Junge Leute

München lebt. Viele junge Menschen in der Stadt verfolgen aufregende Projekte, haben interessante Ideen und können spannende Geschichten erzählen. Hier werden diese Menschen vorgestellt - von jungen Autoren.

