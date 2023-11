Aber auch bei normalen Verkehrsverhältnissen bietet die Linie ihrem Publikum Außergewöhnliches. Und so findet sich der Fahrgast auf einer ganz normalen Feierabend-Heimfahrt plötzlich - wie der ganze Zug - in der Hand dreier Babys die sich in einem einig sind: Jetzt muss gebrüllt werden.

Die Kleinkinder haben sich zu diesem Zweck gleich hinter der Fahrerkabine versammelt, weil dort ja auch die Kinderwagen geparkt werden. Der dem Anschein nach Älteste ist ein Junge, vielleicht ein Jahr alt, mit dem seine Eltern in einer Sprache sprechen, die wohl dem arabischen Kulturkreis zuzurechnen ist. Was sie sagen, ist daher nicht zu verstehen, es hört sich aber nicht nach harten Anweisungen an, jetzt doch mal den Mund zu halten. Und so brüllt der Bub aus jedem Anlass: Wenn er aus seiner Flasche trinken soll, wenn ihm die Flasche genommen wird, wenn ihn der Vater auf den Schoß nimmt, wenn ihn die Mutter auf den Boden stellt.

Zweites im Bunde ist ein Kind in seinem Kinderwagen, der resignierte Singsang, mit dem seine Mutter es zu beruhigen versucht, klingt nach Ex-Jugoslawien. Das Kind scheint mit dem anderen Jungen über eine Schichteinteilung einig geworden zu sein, auch wenn nicht klar ist, auf welche Weise. Sie brüllen sprachübergreifend. Jedenfalls fängt immer der eine an, wenn der andere gerade aufgehört hat, damit die anderen Fahrgäste sich nicht langweilen müssen.

Das dritte Baby steckt bei seiner Mutter im Tragetuch. Diese, Typ Lastenfahrrad, aber heute regnet's, versucht gar nicht erst, ihr Kind vom Brüllen abzuhalten, sie übt sich vielmehr in der Frust- und Aggressionsbegleitung wie aus dem Lehrbuch "Richtig Helikoptern". Das Kind erschrickt immer, wenn eines der anderen seine Stimme erhebt, und dann macht es halt mit. Zweistimmig ist ja auch schöner.

25 Minuten dauert die Fahrt nach Pasing im Dreiecks-Gebrüll. Danach ist der Fahrgast erst recht feierabend-reif und beschließt, zur Ohren-Erholung zuhause etwas ruhige Musik zu hören. Metallica oder so.