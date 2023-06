Von Lukas Heinser

Es ist wieder Tollwood-Zeit und das erste große Konzert in der "Musik-Arena" öffnet mit einem Knall. Der Vorhang fällt und auf die Bühne treten: Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, die beiden Spaßvögel von SDP. Sie sorgen ordentlich für Stimmung, denn SDP (kurz für "stonedeafproduction") bietet Mitgrölmusik: Scheinbar jede und jeder der 5000 Anwesenden kann die Lieder in- und auswendig.

Zwischendurch tasten sich die Texte ins politisch Reflektierte vor, etwa wenn das Ich in "Ne Leiche" die Verantwortung für einen Toten im Wohnzimmer auf den Nachbar abschiebt. Dann heißt es wieder: "Frauen sind wie Wesen von 'nem anderen Planeten / Es ist so wie mit Chinesen: ich hab' kein' Plan, wovon die reden". Und Stein und Kopplin tanzen wie kleine Buben übers Bühnenparkett.

Detailansicht öffnen SDP (kurz für "stonedeafproduction") bietet Mitgrölmusik (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Und scheinbar jede und jeder der 5000 Anwesenden kann die Lieder in- und auswendig. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Um unseren Planeten geht es beim diesjährigen Tollwood-Festival: "Wasser - pures Leben" - lautet das Motto und soll auf weltweite Probleme wie Überschwemmungen und Dürre in der Ferne wie auch hierzulande aufmerksam machen. Das Motto ist dem Team anscheinend so wichtig, dass sie diesem eine ganze Drohnenshow mit 150 Drohnen widmen.

Die Flugobjekte steigen am Eröffnungstag um 22.15 Uhr gen Himmel und zeichnen, mal blau, mal grün, mal gelb leuchtend, in sich bewegenden Bildern die Geschichte des Wassers in die Nacht. Ein Erzähler berichtet von der Erde, die mal gänzlich von Wasser bedeckt war, und von heute, Millionen von Jahre später, da sich der Mensch "das Wasser Untertan" gemacht, es aus dem Boden gesogen und die Quellen geplündert habe.

Die Drohnen zeichnen die komplexesten dreidimensionalen Objekte mit erstaunlicher Präzision; etwa ein sich drehendes Windrad oder befahrene Autostraßen. Poetisch ist das in gewissen Momenten. In anderen erinnert der schnelle Wechsel der Szenen und der begleitenden Musik (Strauss, Michael Jackson, Weather Girls...) an ein Scrollen durch emotionale Instagram-Posts.

Detailansicht öffnen Das "Tor zwischen Welten". (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Dem Wasser gewidmet sind auch einige über das Gelände verteilte Kunstwerke, etwa das "Tor zwischen Welten" beim Eingang: Vier steinerne Stufen führen auf den Sockel, wo das weiße Tor emporragt, zu dessen beiden Seiten sich einmal eine Sandfläche, einmal Rasen und Buschpflanzen erstrecken. Im Sand stehen hölzerne Sockel, auf dem Rasen eine Sitzbank, aus der die Gräser sprießen. Auf beiden Seiten sitzen Leute und blicken durchs plätschernde Wasser, das vom Kopf des Tors herunterfällt, nachdenklich zur jeweils gegenüberliegenden Seite hinüber.

So war es von Andrey von Schlippe, Leiter Bildende Kunst des Festivals, wohl gedacht, als er sein Kunstwerk für die aktuelle Ausgabe des großen Hippie-Festivals entwarf: Der frappante Unterschied zwischen dem Fehlen und Vorhandensein von Wasser soll greifbar werden. Gedanken an den menschengemachten Klimawandel und seine Folgen kommen auf.

Tollwood macht den Kommerz sympathisch

Das Herzstück bildet seit jeher der "Markt der Ideen". Markt nennt man ihn zurecht - etwa 220 Stände reihen sich dicht aneinander und bieten Kleider, Schmuck, Krimskrams, Kissen, Kochutensilien, Brieftaschen in allen Formen und Farben feil. Und auch Ideen gibt es genug: Gürtel aus nachhaltigem Kork, Silberringe aus altem Besteck, Schalen aus heimischem Holz. Geworben wird jeweils mit nachhaltigem Material, lokaler Produktion und fairen Arbeitsbedingungen im Herstellungsprozess. Die Preise halten sich zudem in Grenzen. Tollwood macht den Kommerz sympathisch.

Die Ideen funktionieren, die Besucher greifen ordentlich zu. 900.000 von ihnen tollen sich jährlich am Sommerfestival, eine unglaubliche Zahl. Innerhalb der vier Wochen und ihrer Vorbereitung wird folglich ein Haufen Energie verschwendet und CO2 produziert - würde man denken.

Detailansicht öffnen Das Herzstück: der "Markt der Ideen". (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Das Tollwood-Team versucht dem mit aller Kraft entgegenzuwirken: Der gesamte Energiebedarf wird nach eigenen Angaben mit Ökostrom abgedeckt und energieeffiziente LED-Lampen sorgen für Licht. Die biozertifizierte Verpflegung - Spezialitäten aus 20 unterschiedlichen Nationen - soll dem Klima jährlich 116 Tonnen Treibhausgas ersparen.

Ein bisschen Klimaschaden ist aber unvermeidbar - etwa wenn Tom Jones für sein Tollwood-Konzert vom 23. Juni nach Europa hinüberjettet. Die Organisatoren wollen solche Faktoren kompensieren, indem sie über die Klimaagentur "atmosfair" an "Solar-, Wasserkraft-, Biomasse- oder Energiesparprojekte in Entwicklungsländern" spenden.

Das alte Hippie-Festival hat in manchen Momenten einen poetisch-verrückten Charakter; in den Sinn kommt einem etwa "Cie Paris Bénarès 'Chevâl'", ein riesiges, von vier Männern gesteuertes Pferdemodell. Eine rot gekleidete Tänzerin legt ihm bei der Show im "Amphitheater" ein Zügel um, reißt daran und windet sich in beinahe erotischer Weise von einem Bühnenrand zum anderen. Zu hypnotisierender Musik nähern sich Pferd und Frau schließlich an. Sie streichelt seine Schnauze. Dann steigt sie auf den Sattel und jubelt. Das Pferd ist gezähmt.

Hinter dem Andechser Musikzelt, auf einem kleinen Hügel am Rande des Geländes, scheint ein riesiges, wahrheitsgetreues Mond-Duplikat von Luke Jerram am Himmel. Der britische Künstler hat es fürs Festival nochmals zusammengebaut, nachdem es 2019 schon im "Natural History Museum" in London zu sehen war. Vom Hügel unter dem Mond aus gleicht der Festivalplatz am Abend einem Glühwürmchen-Dorf: Familien, Paare und Freunde füllen die Gassen zwischen den leuchtenden Zelten und Ständen, setzen sich in eines der mexikanischen, marokkanischen oder italienischen Pop-Up-Restaurants oder legen sich unter den "Mond".

Aus den Zelten dröhnt um 23 Uhr nach wie vor Musik, in der Silent Disco der "Half Moon Bar" tanzen die Leute zu für Außenstehende unhörbarem Kopfhörer-Sound. Sockel und Bank beim Eingangs-Kunstwerk sind noch immer besetzt. Ein Mädchen steht unter dem Torbogen und freut sich über das fließende Wasser.