Nun ja, frühlingshaft war es nicht gerade am Freitagnachmittag, als auf der Theresienwiese das Frühlingsfest losgehen sollte, das gerne auch die "kleine Schwester der Wiesn" genannt wird. Windig war's und zugig und gut frisch für die nackerten Beine der Burschen in den Lederhosen und der Madeln in den Dirndln.

Aber was sein muss, muss sein, und so stach Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner das erste Fass an, nachdem zuvor das Publikum mit Freibier angelockt worden war. Bis zum 5. Mai dauert das Fest, es ist unter der Woche von 11 bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 23. 30 Uhr. Die Mass Bier kostet heuer 12,80 Euro (Festhalle Bayernland, Augustiner) beziehungsweise 13,80 Euro (Hippodrom, Spaten).

Am Samstag, 20. April, ist der große BRK-Flohmarkt rund um das Fest, an den beiden Dienstagen ist jeweils Familientag mit reduzierten Preisen, und freitags gibt's Feuerwerke. Und vielleicht findet sich der Frühling ja doch noch ein.