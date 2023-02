Wer weder zu den leidenschaftlichen Wegwerfern zählt, noch zu denen, die sich von nichts trennen können, weiß oft nicht recht, wohin mit alldem, was sich halt so ansammelt. Aus der Verlegenheit helfen könnte ein neues Angebot im Münchner Süden: Der Selbsteinlager-Service "MyPlace" hat in der Tölzer Straße 3 bis Samstag, 18. Februar, einen 15 Quadratmeter großen "Tauschraum" eingerichtet.

Werktags zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr, am Samstag von neun bis 13 Uhr, kann man dort kostenlos Gegenstände (fast) aller Art hinbringen und mitnehmen nach dem Motto "Tauschen statt wegwerfen". Die Aktion zielt nebenbei auch auf Werbung für den neuen "Selfstorage"-Standort auf dem früheren "Deckel"-Gelände an der Grenze zwischen Sendling und Thalkirchen. In erster Linie, so die Anbieter, gehe es aber um einen nachhaltigeren Umgang mit Gebrauchsgegenständen. Einen Grundstock haben sie aus aufgelösten Einlagerungen angelegt. Was am Ende übrigbleibt, soll an lokale Einrichtungen gespendet werden.

Als besonders beliebtes Tauschgut haben sich in den ersten Tagen Bücher, DVDs, CDs, Gebrauchskeramik, Deko-Artikel und Spiele herausgestellt. Verborgene Schätze wird man, zugegebenermaßen, im Sammelsurium nicht so leicht finden. Dennoch kann das Angebot für alle attraktiv sein, die gerne auf Flohmärkten im Krimskrams stöbern. Mitgebracht und entsprechend mitgenommen werden können bis zu fünf Gegenstände. Auch sonst gelten ein paar einfache Regeln: Wichtig ist, dass das Tauschgut in gutem Zustand ist und technische Gegenstände, wie zum Beispiel Lampen, noch funktionieren. Lebensmittel, Medikamente oder Unterbekleidung sind ausgeschlossen, ebenso alle Gegenstände, die auch in der Selbsteinlagerung verboten sind, wie etwa Gefahrstoffe oder Lebewesen und Pflanzen.