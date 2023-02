Nach einem Kellerbrand in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus in der Zennerstraße in Thalkirchen hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag einen Mann festgenommen, den sie verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Er war kurz vor dem Ausbruch noch in dem Keller des Hauses gesehen worden.

Die Feuerwehr war gegen 23 Uhr verständigt worden, bei den Löscharbeiten und den ersten Ermittlungen der Polizei ergaben sich bereits Hinweise auf eine Brandstiftung und den Tatverdächtigen. Weil der Münchner einen festen Wohnsitz hat, wurde er nach der Sachbearbeitung wieder entlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro, verletzt wurde niemand. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.