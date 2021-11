Der Gierlinger Park in Thalkirchen soll durch Neubepflanzungen aufgewertet werden. Derzeit präsentiert sich die 3,4 Hektar große, 1965 eröffnete städtische Grünanlage an der Geitauer Straße nicht sonderlich attraktiv. Zwar gibt es einen Teich, Bänke und einen kleinen Spielplatz. Doch aus dem Gelände, das sich in Nord-Süd-Richtung an der Isartaler Hangkante erstreckt, könne man mehr machen, finden Bezirksausschuss und Stadtverwaltung gleichermaßen. Für den Stadtteil Thalkirchen sei der Gierlinger Park ein "wichtiger Ort", betont die Lokalpolitikerin Inga Meincke (Grüne). Sie will seine ökologische Verbesserung deshalb gezielt vorantreiben und hat dabei die Unterstützung der Stadtteilvertretung.