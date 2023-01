In ihrem 94. Fall müssen die Münchner Kommissare einen Mord in einer Justizvollzugsanstalt aufklären.

Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec hinter Gittern: In ihrem 94. Fall müssen die Münchner Kommissare einen Mord in einer Justizvollzugsanstalt aufklären. Die Dreharbeiten zum neuen München-Tatort mit dem Arbeitstitel "Das Wunderkind" haben dieser Tage begonnen. Leitmayr und Batic verlagern ihr Büro in das Gefängnis und erleben dort den Kampf zweier verfeindeter Gefängnisgruppen hautnah. Regie führt Thomas Stiller (Tatort "Der traurige König"), der auch das Drehbuch geschrieben hat. Neben Wachtveitl, Nemec und Ferdinand Hofer spielen unter anderem Carlo Ljubek, Thomas Huber, Jule Ronstedt. Geplanter Ausstrahlungstermin ist 2024.