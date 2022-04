Die Zwischennutzung des ehemaligen Betonwerks an der Helfenriederstraße 12 durch das Kultur- und Veranstaltungszentrum "Sugar Mountain" ist bis Ende 2023 verlängert worden. Passend dazu könnte das Angebot vergrößert werden: Die Betreiber haben einen Änderungsantrag eingereicht, demzufolge die Besucherzahl auf 900 erhöht, der Wirtsgarten vergrößert und ein zusätzliches Veranstaltungszelt für bis zu 350 Personen aufgestellt werden soll. Überdies ist an einen weiteren Kiosk gedacht sowie an ergänzende Freizeit- und Sportangebote wie etwa eine Boxarena, Schachtische und ein Fußballfeld. Deutlich erhöht werden soll die Zahl der Parkplätze und Fahrradstellplätze. Bunt bleiben soll die Angebotsmischung aus Sport, kleinen Konzerten, Ausstellungen, Messen, Kino- und Theateraufführungen. Der Bezirksausschuss Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln zeigte sich erfreut über die Entwicklung auf der einstigen Gewerbebrache in Obersendling. Dem "Sugar Mountain" bescheinigte das Stadtteilgremium, ein "wichtiges und sehr gutes Angebot an Sport- und Kulturnutzungen" zu präsentieren. Wenn alle Lärmschutzauflagen eingehalten würden, sei die Betriebsverlängerung nur zu begrüßen. Eine Entscheidung über die Vergrößerung steht aus.