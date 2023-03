Die Entscheidung über den neuen Standort des Kinder- und Jugendmuseums ist gefallen: Wie der Kulturausschuss am Donnerstag mehrheitlich beschlossen hat, soll das Museum in das ehemalige Bauzentrum in der Messestadt Riem ziehen. Das ursprünglich vorgesehene Domizil auf der Schwanthalerhöhe ist dagegen endgültig vom Tisch. Im April 2020 hatte der Stadtrat einstimmig für einen Neubau in unmittelbarer Nähe des dortigen Einkaufszentrums gestimmt. Als klar wurde, dass diese Variante nicht umsetzbar ist, bot der private Investor an, das Museum stattdessen in das Einkaufszentrum zu integrieren. Dabei wären allerdings erhebliche Zusatzkosten entstanden. Ende 2022 kam deshalb als Alternative das ehemalige Bauzentrum ins Gespräch, das sich seit Kurzem in städtischem Eigentum befindet.

Nach aktueller Planung soll der Umzug vom Hauptbahnhof in die Messestadt im ersten Quartal 2024 erfolgen. Das Kulturreferat soll nun die Mehrkosten, die im Vergleich zum ursprünglich geplanten Neubau auf der Schwanthalerhöhe entstehen, ermitteln und dem Stadtrat vorstellen. Eine erste Schätzung des Kulturreferats ergab jährliche Mehrkosten in Höhe von rund 300 000 Euro. Die Vollversammlung des Stadtrats muss noch endgültig zustimmen.