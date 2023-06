Ein 24-jähriger Untersuchungshäftling hat in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim laut Polizei mutmaßlich die Bettdecke in seiner Zelle in Brand gesteckt und dadurch einen Feueralarm ausgelöst. Justizbeamte holten den Mann aus der verqualmten Zelle; er erlitt Brandverletzungen am Kopf und wurde auf die Krankenstation gebracht. Das Feuer löschten die Beamten mit Wasser.

Der Schaden an Bettdecke, Matratze und Fußboden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Dem Häftling war der Besitz eines Feuerzeugs erlaubt, er war in einer Raucherzelle untergebracht. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung.