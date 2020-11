Der Stachus entwickelt sich mehr und mehr zur Arena, auf der Jugendliche ihre Auseinandersetzungen austragen. Am Mittwochabend wurden dort bei einem Streit zwischen mehreren Personen zwei 13-Jährige verletzt. Als die Polizei kurz vor 19 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, waren die meisten Beteiligten schon davongelaufen. In einem nahen Hinterhof trafen die Beamten auf einen 13-Jährigen, der sich bei der Auseinandersetzung eine Schnittwunde an einer Scherbe zugezogen hatte. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Den zweiten 13-Jährigen traf die Polizei bei seinen Eltern an. Er hatte Schürfwunden und eine Beule am Hinterkopf, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Beide sind bei der Polizei als jugendliche Intensivtäter bekannt. Insgesamt war die Polizei mit mehr als 15 Streifen im Einsatz, heißt es in der Mitteilung des Präsidiums vom Donnerstag. Im Oktober gab es schon einmal eine Massenschlägerei; die Polizei musste den Stachus mit mehr als 70 Beamten räumen.