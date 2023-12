Die Schneeschmelze hat überall in der Stadt Pfützen entstehen lassen, manche knöcheltief. Dem Stadtteil Sendling hat sie sogar einen neuen See beschert: Im "Sendlinger Loch", der verwaisten Baugrube an der Alramstraße 14, ist das unten drin gediehene Buschwerk unter einer grünlich schimmernden Wasserfläche verschwunden. Idyllisch spiegeln sich darin die Nachbargebäude.