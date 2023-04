Die Stadt will die Johann-Clanze-Straße umgestalten. Dabei fallen einige Parkplätze weg, die verbleibenden werden teilweise kostenpflichtig.

Anwohner fordern sie seit Jahren, jetzt wird die Umgestaltung der Johann-Clanze-Straße in Sendling-Westpark konkret. Ziele sind die punktuelle Verschmälerung, um eine Querung für Fußgänger sicherer zu machen, mehr Aufenthaltsqualität, eine stärkere Begrünung, die Umwandlung von Schräg- in Längsparkplätze sowie die Schaffung von 26 zusätzlichen Fahrradabstellplätzen. Letztere sollen nach dem Willen des Bezirksausschusses möglichst bei der Gaststätte, der Bäckerei und am Obstgeschäft entstehen.

Der Radweg in der Johann-Clanze-Straße, in der Tempo 30 gilt, soll auf die Fahrbahn verlegt werden. Unterm Strich fallen bei der Operation sieben oder acht Parkplätze weg. Unterschiedliche Vorstellungen im Baureferat und im Mobilitätsreferat hatten die Umgestaltung der Straße zuletzt verzögert. Jetzt soll es zügig vorangehen und der Verkehrsweg überdies ins Parkraummanagement aufgenommen werden, wobei die Benutzung einiger Parkplätze im Bereich der Geschäfte kostenfrei bleiben soll.