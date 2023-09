Ein 47-jähriger Münchner hat in einem Optiker-Geschäft eine Waffe gezogen, als es laut Polizei "Probleme bei der Kaufabwicklung" gab. Der Mann war am Dienstag in einen Laden auf der Schwanthalerhöhe spaziert und wollte eine Sonnenbrille kaufen. Als er sich hinsetzte, fiel ihm eine Luftpistole aus der Tasche. Schnell steckte er sie wieder ein, doch eine Angestellte bemerkte es und rief heimlich die Polizei.