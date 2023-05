Schwanthalerhöhe:Fünf Verletzte bei Zimmerbrand

Bei einem Brand in der Tulbeckstraße sind fünf Personen verletzt worden.

Bei einem Zimmerbrand in der Tulbeckstraße (Schwanthalerhöhe) sind am Sonntagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Der Brand entstand in der Erdgeschosswohnung eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses.

Als Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, sahen sie mehrere Menschen an den Fenstern stehen. Ein junges Mädchen war auf der Rückseite des Gebäudes vom Rettungsweg abgeschnitten. Sie wurde, ebenso wie die anderen Bewohner, mit einer Fluchthaube gerettet.

Drei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei konnten nach ärztlicher Versorgung am Ort bleiben. Brandermittler der Polizei sind dabei, die Ursache des Feuers herauszufinden. Der Schaden liegt nach Schätzung der Feuerwehr im sechsstelligen Bereich.