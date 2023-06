Zwei Autos in Schwabing angezündet

Weil die beiden Wagen nicht nebeneinander stehen, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Auch drei weitere Fahrzeuge werden in der Kaiserstraße durch das Feuer beschädigt.

Nach dem Brand von zwei Autos am frühen Mittwochmorgen in Schwabing ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Brandstiftung. Gegen 4.45 Uhr meldeten mehrere Anwohner den Brand von zwei Fahrzeugen in der Kaiserstraße.

Die Brände waren laut Polizei zwar schnell gelöscht, jedoch wurden noch drei weitere Autos beschädigt, auf die das Feuer übergesprungen war. Weil die beiden Wagen, die zuerst brannten, nicht nebeneinander standen, die Feuer also unabhängig voneinander entstanden, geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Hinweise auf etwaige Täter oder Beweggründe gebe es derzeit noch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.