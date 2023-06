Hunderttausende haben am Wochenende in München den Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Die überaus farbenfrohe Parade war die bisher größte der Stadt. Neben dem Spaß stand dabei die Forderung der LGBTIQ*-Gemeinde nach gleichen Rechten und gesellschaftlicher Akzeptanz im Vordergrund. Auch die Deutsche Bahn (DB) hat sich am CSD beteiligt und trägt die Botschaft nun weiterhin durch die Stadt, und zwar mit einem bunten "Zug der Vielfalt", der für ein respektvolles Miteinander wirbt. Die Idee dazu kam von den DB-Auszubildenden, die am Montag zusammen mit S-Bahn-Chef Heiko Büttner (rechts, im Anzug) den Zug vorgestellt haben. Der fährt künftig regulär als bunter Akzent im oft so grauen S-Bahn-Alltag durchs Münchner Netz.