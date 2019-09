Wegen eines Notarzteinsatzes am S-Bahn-Gleis musste der Bahnhof München Ost am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr komplett für den S-Bahn- und Regionalverkehr gesperrt werden. Dadurch kam es zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen. Auf der Stammstrecke wurde ein Ersatzprogramm gefahren.

Die S 1 zum Flughafen startete und endete in Moosach, die S 2 aus Petershausen fuhr ab Obermenzing ohne Halt bis zum Heimeranplatz. Die S 2 Erding begann und endete in Riem. Die S 3 Mammendorf sowie die S 4 und die S 7 verkehrten ab Hauptbahnhof, Gleis 27-36, ohne Halt an der Hackerbrücke. Die S 6 Tutzing fuhr nur bis Isartor. Die S 8 Herrsching endete in Pasing, die S 8 zum Flughafen pendelte zwischen Flughafen und Johanneskirchen.

Die Gleise 3-8 für den Fernverkehr wurden gegen 20.15 Uhr wieder freigegeben.