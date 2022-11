Fast 100 Feuerwehrleute rücken an, um den Brand in einem Mehrfamilienhaus zu löschen. Die Bevölkerung soll Fenster und Türen geschlossen halten.

In der Messestadt Riem ist am Dienstag ein Feuer in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Es kam zu starker Rauchentwicklung, wie ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr sagte. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden, der Rettungsdienst betreue sie wegen des Verdachts auf leichte Rauchvergiftungen.

Um kurz vor sechs Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und rückte mit fast 100 Einsatzkräften an. Sie konnten den Brand rasch wieder unter Kontrolle bringen. Wegen der hohen Rauchentwicklung wurde die Warnapp ausgelöst, um die umliegende Bevölkerung zu informieren, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache konnte der Sprecher nichts sagen.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version stand, dass der Brand auf dem Messegelände ausgebrochen ist, das Feuer entstand allerdings in der Messestadt Riem.