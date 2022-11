Die Feuerwehr rückte am Dienstagfrüh mit mehreren Fahrzeugen aus. Warum der Keller auf dem Messegelände in Brand geriet, ist unklar.

Auf dem Messegelände in Riem ist am Dienstag ein Feuer in einem Keller ausgebrochen. Es kommt zu starker Rauchentwicklung, wie ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr sagte. Um kurz vor sechs Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden und ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Wegen der hohen Rauchentwicklung wurde die Warnapp ausgelöst, um die umliegende Bevölkerung zu informieren. Zur Brandursache konnte der Sprecher nichts sagen. Auch ist derzeit noch unklar, ob es Verletzte gibt.