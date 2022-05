Weil er nachts um eins am U-Bahnhof Messestadt Ost eine junge Frau angesprochen hat, ist ein 23-Jähriger am Freitag von zwei Männern malträtiert worden. Die mutmaßlichen Begleiter der jungen Frau schlugen unvermittelt auf ihn ein und besprühten ihn mit einem Reizstoff; im weiteren Verlauf fügten sie ihm zudem mit einem spitzen Gegenstand vier Stichwunden an Unterarm, Schulter und Hüfte zu.

Nachdem sich der 23-Jährige in seine nahegelegene Wohnung begeben hatte, verständigte seine Mutter Polizei und Rettungsdienst. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Das für Gewaltdelikte zuständige Kommissariat 23 ermittelt wegen Körperverletzung. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die drei Freunde, mit denen das Opfer unterwegs gewesen war, waren alle leicht alkoholisiert.