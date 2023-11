In das Familien- und Beratungszentrum von SOS-Kinderdorf in Riem ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, haben ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, acht Uhr, eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen. Dort durchsuchten sie unter anderem ein Büro und stahlen einen in der Wand verschraubten Tresor, in dem sich mehrere Tausend Euro befanden.