München:15-Jähriger kollabiert und muss wiederbelebt werden

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist am Freitagvormittag auf einem Betriebsgelände in München bewusstlos zusammengebrochen und musste laut Feuerwehr reanimiert werden. Der junge Mann inspizierte demnach gemeinsam mit mehreren Kollegen an der Hofbräuallee in Riem Güterwaggons, als er plötzlich kollabierte.