Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei am Sonntag auf der Ingolstädter Straße eine junge Frau mit 138 Stundenkilometern gestoppt. Die 19-Jährige aus dem Landkreis München sei mit einem Mercedes AMG E-Klasse unterwegs gewesen, also einem Modell mit besonders leistungsstarkem Motor, teilte die Polizei mit. In dem Bereich der Kontrolle sind nur 50 Kilometer pro Stunde zulässig. Der Fahrerin drohen nun ein dreimonatiges Fahrverbot und eine Geldstrafe von 680 Euro. Weil sie mehr als doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt, könnte ihr laut Polizei auch Vorsatz unterstellt werden, dann würde sich das Busgeld sogar verdoppeln. Falls sie noch in der Probezeit war, müsste sie in der Fahrschule nachsitzen.