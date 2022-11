Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende offenbar versucht, einen Bagger anzuzünden, der nahe der Balanstraße auf den Bahngleisen am Giesinger Feld abgestellt war. Beamte der Bundespolizei stellten am Dienstagnachmittag jedenfalls einen Brandschaden am Arm des Baggers fest; das Feuer war zu dieser Zeit bereits erloschen, allem Anschein nach von selbst. Nach den ersten Erkenntnissen war der Bagger am vorigen Samstag unbeschädigt an einer Brückenbaustelle geparkt worden. Das für Branddelikte zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die zwischen Samstag und Dienstag etwas wahrgenommen haben, was mit dem Vorfall zusammenhängen könnte. Durch den Brand entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.