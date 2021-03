Mann beleidigt Burka-Trägerin - nun muss er in Haft

Prozess in München

Als ein 30-Jährige eine Frau in der U-Bahn beleidigt, schreiten mehrere Zeugen ein und rufen die Polizei. Das Amtsgericht München verurteilte den Mann nun zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten.

Von Thomas Schmidt

Immer wieder werden Menschen in München wegen ihres Aussehens rassistisch beleidigt und attackiert - und meist spazieren die Täter anschließend unbehelligt davon, weil keine Polizei in der Nähe ist und niemand sich traut, einzuschreiten. Ein 30-jähriger, arbeitsloser Altenpfleger, der im vergangenen Jahr eine Frau mit Burka übel beschimpfte, hatte sozusagen das Pech, auf couragierte Zeugen zu treffen. Sie waren mutig genug, sich einzumischen, die Polizei zu rufen und den Mann bis zu seiner Festnahme zu verfolgen. Nur weil sie das getan haben, konnte der 30-Jährige nun verurteilt werden: Der zuständige Strafrichter am Amtsgericht München verdonnerte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten wegen Volksverhetzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - der Mann hatte nämlich auch noch den Hitlergruß gezeigt.

Als er die Tat im Oktober 2019 beging, war der arbeitslose 30-Jährige bereits zur Mittagszeit ordentlich betrunken, später sollte die Polizei einen Wert von gut 2,6 Promille Alkohol in seinem Blut feststellen. Gegen 14 Uhr fuhr er mit der U-Bahn und begegnete dort seinem Opfer, einer unbekannten Frau mit Burka. "Da ist eine Bombe drunter", soll er Zeugen zufolge unter anderem gesagt haben.

Als ein anderer Fahrgast sich einmischte, beschimpfte er diesen als "Kanaken" und drohte ihm Schläge an. Als er dann an der Haltestelle ausstieg, habe der Täter den Arm ausgestreckt und "Heil Hitler" gerufen, berichtete eine 34-jährige Zeugin, die mit ihrer Mutter und ihren Kindern unterwegs war. Auch sie stieg aus der U-Bahn aus und rief, noch ein kleines Baby im Arm haltend, mit dem Handy die Polizei. "Ich rechnete mit einem blauen Auge", erklärte die Frau später, doch der Mann ging davon. Ein weiterer Zeuge, ein 58 Jahre alter Pilot, verfolgte ihn, bis Polizisten eintrafen. Der Mann sei voll orientiert gewesen, gaben die Beamten später an, und habe keinerlei Auffälligkeiten beim Reden, Gehen und Stehen gezeigt.

"Ich möchte mich dafür entschuldigen. Zur Tatzeit war ich alkoholisiert", sagte der Angeklagte vor Gericht. Dieses Verhalten entspreche nicht seinem Charakter, er sei unpolitisch. Doch wenn er getrunken habe, sei er "grundsätzlich ein grässlicher Mensch, dem ich selbst nicht begegnen möchte". Das Gericht legte es zu seinen Gunsten aus, dass er "zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert war". Und auch sein "umfassendes und rückhaltloses Geständnis" milderte die Härte des Urteils ab.

Eine andere Tatsache jedoch stimmte das Gericht weniger milde: Der Angeklagte ist nicht nur mehrfach vorbestraft, er war auch noch auf Bewährung - und das sogar dreifach. In der Urteilsbegründung des Gerichts ist von einem "krassen dreifachen Bewährungsversagen" die Rede. Und dass er den Hitlergruß in einem "stark frequentierten öffentlichen Raum" zeigte, machte die Sache auch nicht besser. Eine weitere Strafaussetzung zur Bewährung war deswegen nicht mehr drin, entschied das Gericht - genug ist genug. Das Urteil (Aktenzeichen 844 Ds 116 Js 198348/20) ist noch nicht rechtskräftig.