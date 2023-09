Ein 24-Jähriger ist am Freitag in Obermenzing vor der Polizei auf ein Hausdach getürmt. Am Freitagmorgen, gegen 7.15 Uhr, wollte eine Streife gegen den Mann einen Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe aufgrund eines Verkehrsdelikts vollstrecken. Nachdem er sich auf das Dach des Mehrfamilienhauses abgesetzt hatte, weigerte er sich, dieses wieder zu verlassen. Mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr nahmen weitere Polizeikräfte Kontakt zu dem 24-Jährigen auf. Gegen 13.15 Uhr kam er schließlich freiwillig herunter. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.