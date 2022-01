Um seiner Begleitung eine Zeugenaussage zu ersparen, hat sich ein 67-jähriger Mann kurzerhand mit ihr verlobt - und zwar auf der Polizeiinspektion, wohin er zur Anzeigenerstattung gebracht worden war. Der Mann war am Freitagnachmittag in der Schleißheimer Straße mit einem anderen Autofahrer in Streit geraten. Dabei hatte er aus seinem Wagen eine Pistole geholt. Mehrere Streifen fahndeten nach ihm und konnten ihn schließlich auch stellen.

Für die Pistole hatte er einen Waffenschein, allerdings wurde wegen Bedrohung, Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr angezeigt - und wegen Urkundenfälschung, denn im Auto fand sich auch noch ein kopierter Personalausweis. Ob die Spontan-Verlobung von längerer Dauer war, ist nicht bekannt.